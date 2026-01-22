صراع أوروبي–سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه

دخل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، دائرة الاهتمام من جانب عدد من الأندية الكبرى، بعد تصاعد الغموض بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله عن قلعة "الريدز".

5 أندية تترقب موقف صلاح

وبحسب ما أورده موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصائيات وانتقالات اللاعبين، فإن خمسة أندية أبدت رغبتها في التعاقد مع محمد صلاح، تمهيدًا للتحرك الرسمي حال حسم موقفه من الاستمرار مع ليفربول.

وضمت قائمة المهتمين:

جالاتا سراي و فناربخشة التركيين

و التركيين روما الإيطالي ، الذي سبق للنجم المصري اللعب ضمن صفوفه

، الذي سبق للنجم المصري اللعب ضمن صفوفه الهلال والقادسية السعوديين، في إطار سياسة الدوري السعودي لجذب نجوم الصف الأول عالميًا

نجم عالمي وقيمة فنية وتسويقية

ويأتي هذا الاهتمام الواسع بمحمد صلاح لما يتمتع به من مكانة خاصة في كرة القدم العالمية، بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، وأرقامه التهديفية اللافتة مع ليفربول، إلى جانب دوره القيادي داخل المستطيل الأخضر، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني.

توتر داخل ليفربول يثير التساؤلات

وتزايدت الأحاديث حول مستقبل صلاح في ظل الأنباء المتداولة عن وجود حالة من عدم الانسجام بينه وبين المدير الفني الجديد لليفربول، آرني سلوت، وهو ما زاد من احتمالات رحيله خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع النادي.

ليفربول يتوقع رحيل صلاح قبل نهاية عقده

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي ليفربول باتت تتوقع رحيل محمد صلاح قبل انتهاء عقده الحالي، والذي ينتهي في صيف عام 2027.

وذكر موقع «فوتبول إنسايدر» أن: محمد صلاح وقّع عقدًا جديدًا لمدة موسمين في أبريل الماضي، ورغم ذلك، لا يزال اللاعب منفتحًا على دراسة مستقبله، كما أن الدوري السعودي يُعد خيارًا مطروحًا بقوة كوجهة محتملة.

وأضاف التقرير أن ليفربول لا يضغط من أجل رحيل النجم المصري، لكنه يدرك امتلاكه عروضًا قوية قد تدفعه لخوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

تحركات استباقية من إدارة الريدز

وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل في البحث عن بدائل محتملة، تحسبًا لرحيل محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، في إطار التخطيط المبكر للحفاظ على استقرار الفريق الفني.