ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صراع أوروبي–سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
ولاء خنيزي

دخل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، دائرة الاهتمام من جانب عدد من الأندية الكبرى، بعد تصاعد الغموض بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله عن قلعة "الريدز".

5 أندية تترقب موقف صلاح

وبحسب ما أورده موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصائيات وانتقالات اللاعبين، فإن خمسة أندية أبدت رغبتها في التعاقد مع محمد صلاح، تمهيدًا للتحرك الرسمي حال حسم موقفه من الاستمرار مع ليفربول.

وضمت قائمة المهتمين:

  • جالاتا سراي وفناربخشة التركيين
  • روما الإيطالي، الذي سبق للنجم المصري اللعب ضمن صفوفه
  • الهلال والقادسية السعوديين، في إطار سياسة الدوري السعودي لجذب نجوم الصف الأول عالميًا

نجم عالمي وقيمة فنية وتسويقية

ويأتي هذا الاهتمام الواسع بمحمد صلاح لما يتمتع به من مكانة خاصة في كرة القدم العالمية، بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، وأرقامه التهديفية اللافتة مع ليفربول، إلى جانب دوره القيادي داخل المستطيل الأخضر، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني.

توتر داخل ليفربول يثير التساؤلات

وتزايدت الأحاديث حول مستقبل صلاح في ظل الأنباء المتداولة عن وجود حالة من عدم الانسجام بينه وبين المدير الفني الجديد لليفربول، آرني سلوت، وهو ما زاد من احتمالات رحيله خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع النادي.

ليفربول يتوقع رحيل صلاح قبل نهاية عقده

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي ليفربول باتت تتوقع رحيل محمد صلاح قبل انتهاء عقده الحالي، والذي ينتهي في صيف عام 2027.

وذكر موقع «فوتبول إنسايدر» أن: محمد صلاح وقّع عقدًا جديدًا لمدة موسمين في أبريل الماضي، ورغم ذلك، لا يزال اللاعب منفتحًا على دراسة مستقبله، كما أن الدوري السعودي يُعد خيارًا مطروحًا بقوة كوجهة محتملة.

وأضاف التقرير أن ليفربول لا يضغط من أجل رحيل النجم المصري، لكنه يدرك امتلاكه عروضًا قوية قد تدفعه لخوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

تحركات استباقية من إدارة الريدز

وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل في البحث عن بدائل محتملة، تحسبًا لرحيل محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، في إطار التخطيط المبكر للحفاظ على استقرار الفريق الفني.

محمد صلاح قائد منتخب مصر لاعب ليفربول ليفربول نادي ليفربول

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

