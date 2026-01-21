قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يوم العناق| 5 فوائد للاحتضان اليومي بين الأم وطفلها.. اعرفي ابنك محتاج كام حضن يوميًا؟

يوم العناق: 5 فوائد للاحتضان اليومي بين الأم وطفلها.. اعرفي ابنك محتاج كام حضن يوميًا؟
يوم العناق: 5 فوائد للاحتضان اليومي بين الأم وطفلها.. اعرفي ابنك محتاج كام حضن يوميًا؟
ولاء خنيزي

مع الاحتفال اليوم 21 يناير بـيوم العناق الذي أسسه كيفن زابورني عام 1986، يبرز تأثير الاحتضان اليومي للأم لطفلها على نموه الجسدي والعقلي والعاطفي، حيث أكدت الدراسات العلمية أن لمسة الأم الحنونة ليست مجرد لحظة عابرة، بل عنصر أساسي في بناء شخصية الطفل وصحته العامة، وفقًا لموقع exchangefamilycenter.

1. تحفيز الذكاء وتنمية الدماغ

أظهرت الدراسات أن الأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى اللمس والاحتضان لتنمية دماغهم بشكل سليم.
فالأبحاث على الرضع في دور الأيتام بينت أن الحرمان من الحمل واللمس يؤدي إلى تأخر إدراكي ملحوظ، بينما 20 دقيقة من الحمل اليومي على مدار 10 أسابيع تساعد على تحسن كبير في نمو الدماغ.
فاللمسة الحانية هي أول وسيلة يتعلم الطفل من خلالها التفاعل مع العالم، ما يجعلها ضرورية لتطوره العقلي.

2. دعم النمو والصحة الجسدية

ينمو الطفل بشكل صحي ليس فقط من خلال الغذاء، بل عبر التواصل الجسدي والاحتضان الحنون. فالحرمان من هذا التواصل قد يؤدي إلى فشل النمو، بينما يساهم العناق في تعزيز النمو الجسدي وتنشيط هرمونات النمو.
كما يحفز الاحتضان إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف بـ"هرمون الحب"، الذي يعزز شعور الطفل بالأمان ويقوي الروابط العاطفية بينه وبين والدته.

3. تهدئة الغضب والانفعالات

يساعد العناق الطفل على ضبط مشاعره والتخفيف من نوبات الغضب، حيث يوفر الحضن الدافئ شعورًا بالراحة والأمان، خصوصًا عند التعرض للإصابة أو المواقف المجهدة.

4. زيادة المرونة النفسية

تساهم لمسة الأم الحنونة في تقليل التوتر والضغوط النفسية، وتمنع تراكم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يحمي الطفل من آثارها السلبية على المدى الطويل، ويزيد من قدرته على التكيف والتعامل مع المواقف الصعبة بثقة.

5. تقوية العلاقة بين الأم والطفل

يعزز الاحتضان الثقة بالنفس ويقلل شعور الطفل بالخوف، كما يقوي الرابط العاطفي بينه وبين والدته. ومع مرور الوقت، يظل العناق اليومي عنصرًا أساسيًا للشعور بالأمان والحنان.

العناق بين الخبرة العلمية والواقع

وفي سياق متصل، أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن العناق يُعد من أبسط الوسائل وأكثرها تأثيرًا في دعم الصحة النفسية والجسدية، معتبرًا أن الاحتفال بـاليوم العالمي للعناق هو تذكير بأهمية التواصل الإنساني لتعزيز الشعور بالأمان والتوازن النفسي.

وأشار هندي خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" إلى أن الإنسان يحتاج إلى 4 أحضان يوميًا للحفاظ على الاتزان النفسي، و8 أحضان لتعزيز الثقة بالنفس، بينما يساهم 12 حضنًا يوميًا في تنمية الإبداع، خصوصًا لدى الأطفال.

وأضاف أن فوائد العناق لا تقتصر على الجانب النفسي فقط، بل تشمل الصحة الجسدية أيضًا، حيث يساعد على تقليل التوتر والإجهاد الذهني والعضلي، ويحسن الذاكرة لدى كبار السن، ويعمل كمسكن طبيعي للآلام، مما يعكس دوره الشامل في تعزيز رفاهية الإنسان.

العناق الحضن الاحتضان اليومي الأم الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ترشيحاتنا

أرشيفية

31 يناير | تأجيل محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب في القاهرة

المتهم

القبض على طالب صدم سيدة بدراجته النارية بكفر الشيخ

المتهم

القبض على المتهم بتحطيم زجاج السيارات بالسويس

بالصور

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد