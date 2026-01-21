يوم العناق| 5 فوائد للاحتضان اليومي بين الأم وطفلها.. اعرفي ابنك محتاج كام حضن يوميًا؟

مع الاحتفال اليوم 21 يناير بـيوم العناق الذي أسسه كيفن زابورني عام 1986، يبرز تأثير الاحتضان اليومي للأم لطفلها على نموه الجسدي والعقلي والعاطفي، حيث أكدت الدراسات العلمية أن لمسة الأم الحنونة ليست مجرد لحظة عابرة، بل عنصر أساسي في بناء شخصية الطفل وصحته العامة، وفقًا لموقع exchangefamilycenter.

1. تحفيز الذكاء وتنمية الدماغ

أظهرت الدراسات أن الأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى اللمس والاحتضان لتنمية دماغهم بشكل سليم.

فالأبحاث على الرضع في دور الأيتام بينت أن الحرمان من الحمل واللمس يؤدي إلى تأخر إدراكي ملحوظ، بينما 20 دقيقة من الحمل اليومي على مدار 10 أسابيع تساعد على تحسن كبير في نمو الدماغ.

فاللمسة الحانية هي أول وسيلة يتعلم الطفل من خلالها التفاعل مع العالم، ما يجعلها ضرورية لتطوره العقلي.

2. دعم النمو والصحة الجسدية

ينمو الطفل بشكل صحي ليس فقط من خلال الغذاء، بل عبر التواصل الجسدي والاحتضان الحنون. فالحرمان من هذا التواصل قد يؤدي إلى فشل النمو، بينما يساهم العناق في تعزيز النمو الجسدي وتنشيط هرمونات النمو.

كما يحفز الاحتضان إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف بـ"هرمون الحب"، الذي يعزز شعور الطفل بالأمان ويقوي الروابط العاطفية بينه وبين والدته.

3. تهدئة الغضب والانفعالات

يساعد العناق الطفل على ضبط مشاعره والتخفيف من نوبات الغضب، حيث يوفر الحضن الدافئ شعورًا بالراحة والأمان، خصوصًا عند التعرض للإصابة أو المواقف المجهدة.

4. زيادة المرونة النفسية

تساهم لمسة الأم الحنونة في تقليل التوتر والضغوط النفسية، وتمنع تراكم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يحمي الطفل من آثارها السلبية على المدى الطويل، ويزيد من قدرته على التكيف والتعامل مع المواقف الصعبة بثقة.

5. تقوية العلاقة بين الأم والطفل

يعزز الاحتضان الثقة بالنفس ويقلل شعور الطفل بالخوف، كما يقوي الرابط العاطفي بينه وبين والدته. ومع مرور الوقت، يظل العناق اليومي عنصرًا أساسيًا للشعور بالأمان والحنان.

العناق بين الخبرة العلمية والواقع

وفي سياق متصل، أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن العناق يُعد من أبسط الوسائل وأكثرها تأثيرًا في دعم الصحة النفسية والجسدية، معتبرًا أن الاحتفال بـاليوم العالمي للعناق هو تذكير بأهمية التواصل الإنساني لتعزيز الشعور بالأمان والتوازن النفسي.

وأشار هندي خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" إلى أن الإنسان يحتاج إلى 4 أحضان يوميًا للحفاظ على الاتزان النفسي، و8 أحضان لتعزيز الثقة بالنفس، بينما يساهم 12 حضنًا يوميًا في تنمية الإبداع، خصوصًا لدى الأطفال.

وأضاف أن فوائد العناق لا تقتصر على الجانب النفسي فقط، بل تشمل الصحة الجسدية أيضًا، حيث يساعد على تقليل التوتر والإجهاد الذهني والعضلي، ويحسن الذاكرة لدى كبار السن، ويعمل كمسكن طبيعي للآلام، مما يعكس دوره الشامل في تعزيز رفاهية الإنسان.