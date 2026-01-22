غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته

حرص الفنان عبد العزيز مخيون على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية، مؤكدًا على أن الجراحة تمت بنجاح وأن حالته مستقرة، ووجه الشكر لكل من سانده في محنته.

وكتب مخيون عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم

"الحمد لله الذي لا يُرجى إلا فضله، ولا يُشكر إلا هو.."

أتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الحمد والشكر وأعظمه، أن مَنَّ عليَّ بنجاح هذه الجراحة بسلام، وأحاطني بلطفه في أصعب اللحظات".

وتابع: “وإني إذ أستودعه صحتي وأستعين برحمته الواسعة فيما هو قادم، أسأله سبحانه أن يتم عليَّ نعمة الشفاء التام، ويبارك في العمر والعمل”.

وأضاف: "وبعد شكر الله..

لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لأخي وصديقي النبيل، الدكتور أشرف زكي؛ لدوره كحارس مخلص للقوى الناعمة في مصر، وقائد استثنائي لنقابة المهن التمثيلية".

وأردف: “إن وقفته الصادقة بجانبي هي تجسيد لشهامة الفارس المصري، وبرهان جديد على دوره القومي كقائد للنقابة وحارس أمين لمبدعي هذا الوطن. لقد كنت يا دكتور أشرف -وما زلت- الأخ والسند والقدوة في إخلاصك لكل فنان على أرض هذا الوطن”.

وأكمل: "كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لـ الدكتور القدير عمرو السمان وفريقه الطبي المحترف، ولـ هيئة التمريض الكرام "ملائكة الرحمة"، الذين لم يدخروا جهداً في رعايتي بأمانة وإخلاص".

ووجه لأسرة مسلسل "إفراج" (إنتاج شركة الصباح)، على مشاعرهم الدافئة التي تعكس الرقي والاحترافية، لنقدم معاً عملاً رائعاً يليق بجمهورنا.



واختتم: "إلى جمهوري العزيز في مصر والوطن العربي:

لقد غمرتني رسائلكم الدافئة بفيض من الحب، وهي أغلى ما أملك في مسيرتي الفنية. وإني إذ أعتز بكل كلمة كُتبت لي، أعتذر بشدة عن عدم قدرتي على الرد على المكالمات الهاتفية في الوقت الراهن، مقدراً تفهمكم ودعواتكم الصادقة.

حفظكم الله جميعاً، وحفظ مصر من كل سوء".