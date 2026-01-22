قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته

يارا أمين

حرص الفنان عبد العزيز مخيون على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية، مؤكدًا على أن الجراحة تمت بنجاح وأن حالته مستقرة، ووجه الشكر لكل من سانده في محنته.

وكتب مخيون عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم
"الحمد لله الذي لا يُرجى إلا فضله، ولا يُشكر إلا هو.."
أتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الحمد والشكر وأعظمه، أن مَنَّ عليَّ بنجاح هذه الجراحة بسلام، وأحاطني بلطفه في أصعب اللحظات".

وتابع: “وإني إذ أستودعه صحتي وأستعين برحمته الواسعة فيما هو قادم، أسأله سبحانه أن يتم عليَّ نعمة الشفاء التام، ويبارك في العمر والعمل”.

وأضاف: "وبعد شكر الله..
لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لأخي وصديقي النبيل، الدكتور أشرف زكي؛ لدوره كحارس مخلص للقوى الناعمة في مصر، وقائد استثنائي لنقابة المهن التمثيلية".

وأردف: “إن وقفته الصادقة بجانبي هي تجسيد لشهامة الفارس المصري، وبرهان جديد على دوره القومي كقائد للنقابة وحارس أمين لمبدعي هذا الوطن. لقد كنت يا دكتور أشرف -وما زلت- الأخ والسند والقدوة في إخلاصك لكل فنان على أرض هذا الوطن”.

وأكمل: "كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لـ الدكتور القدير عمرو السمان وفريقه الطبي المحترف، ولـ هيئة التمريض الكرام "ملائكة الرحمة"، الذين لم يدخروا جهداً في رعايتي بأمانة وإخلاص".

ووجه  لأسرة مسلسل "إفراج" (إنتاج شركة الصباح)، على مشاعرهم الدافئة التي تعكس الرقي والاحترافية، لنقدم معاً عملاً رائعاً يليق بجمهورنا.
 

واختتم: "إلى جمهوري العزيز في مصر والوطن العربي:
لقد غمرتني رسائلكم الدافئة بفيض من الحب، وهي أغلى ما أملك في مسيرتي الفنية. وإني إذ أعتز بكل كلمة كُتبت لي، أعتذر بشدة عن عدم قدرتي على الرد على المكالمات الهاتفية في الوقت الراهن، مقدراً تفهمكم ودعواتكم الصادقة.
حفظكم الله جميعاً، وحفظ مصر من كل سوء".

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

