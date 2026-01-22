رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة

طلب رئيس وزراء جرينلاند، شراكة مع الولايات المتحدة تحظى بالاحترام، قائلا:" يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال رئيس وزراء جرينلاند: متمسكون بالحوار والحق في تقرير المصير، وندعم زيادة أنشطة الناتو في الجزيرة".

وأضاف رئيس وزراء جرينلاند: لا أعلم تفاصيل الصفقة التي يجري بحثها لكن لدينا خطوطنا الحمراء".

وتابع رئيس وزراء جرينلاند:" نؤكد دعمنا لسيادة الدنمارك على الجزيرة، ونرحب بوجود بعثة لحلف الناتو داخل الجزيرة للتعاون معنا".

وأكمل: " علاقاتنا مع الغرب ستتحسن مستقبلا من أجل مصلحة الجزيرة والدنمارك".