ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا.



واضاف ترامب - عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بسويسرا، وفقًا لقناة "القاهرة" الإخبارية - : "إن اجتماعه مع الرئيس الأوكراني كان جيدًا ولا بد للحرب أن تنتهي".



واستطرد أنه يعتقد أن الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا تقترب من الاكتمال.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي: "سنرى ما سيحدث بشأن إيران ولا أريد الدخول في تفاصيل الإجراءات التي قد أتخذها".



وكان الرئيس الأوكراني قد أكد في وقت سابق اليوم أن أوروبا تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة في أمنها، وأنها بحاجة إلى قوات موحدة، قادرة على الدفاع عنها ضد أي تهديد.

وقال زيلينسكي - خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع أن يضغط على أوروبا ويمنعها من اتخاذ قرار باستخدام أموال روسيا المجمدة.

وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية لبلاده، نوه زيلينسكي بأنه ممتن للعمل مع الشركاء من أجل ضمانات أمنية لكييف بعد انتهاء الحرب، مشددًا على أن هذه الضمانات لا يمكن أن تنجح من دون دعم أمريكي.