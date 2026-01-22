قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
تقى الجيزاوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنشر مقطع فيديو لعدد من نجوم المصارعة الحرة العالميين وهم يؤدون رقصة عفوية على أنغام أغنية مكسرات للنجم المصري أحمد سعد، في مشهد لافت حظي بتفاعل واسع وإشادات كبيرة من الجمهور.

وظهر في الفيديو عدد من أبرز نجوم اتحاد WWE، من بينهم النجم الشهير راندي أورتن، إلى جانب العملاق أوموس وغيرهم، حيث بدوا وهم يستمتعون بإيقاع الأغنية ويرقصون عليها في أجواء مرحة، ما ساهم في انتشار المقطع بشكل كبير عبر مختلف المنصات الرقمية.

ويعكس هذا التفاعل اللافت الانتشار العالمي المتزايد لأغنية مكسرات، التي استطاعت أن تتجاوز حدود العالم العربي وتصل إلى جمهور عالمي، مؤكدة نجاحها الكبير وقدرتها على جذب نجوم من مختلف المجالات.

ويأتي ذلك بعد أن كان النجم العالمي ويل سميث قد شارك مؤخرًا مقطعًا له وهو يرقص على الأغنية نفسها، في خطوة عززت من حضورها الدولي ورسخت مكانة أحمد سعد كأحد أبرز النجوم العرب القادرين على تحقيق صدى عالمي بأعماله الفنية.

وتعد أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد واحدة من أنجح أعماله الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، متجاوزة حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحظيت الأغنية بإشادة واسعة من المتابعين، لما تتميز به من إيقاع مميز وكلمات لافتة، إلى جانب الأداء المختلف الذي قدمه أحمد سعد، وهو ما ساهم في تصدرها قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، وتأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الساحة الفنية الحالية.

أغنية "مكسرات" طرحت ضمن ألبوم بيستهبل وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس أحمد طارق يحيي وتوزيع أحمد طارق يحيي وفلسطينى .

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

