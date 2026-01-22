من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنشر مقطع فيديو لعدد من نجوم المصارعة الحرة العالميين وهم يؤدون رقصة عفوية على أنغام أغنية مكسرات للنجم المصري أحمد سعد، في مشهد لافت حظي بتفاعل واسع وإشادات كبيرة من الجمهور.

وظهر في الفيديو عدد من أبرز نجوم اتحاد WWE، من بينهم النجم الشهير راندي أورتن، إلى جانب العملاق أوموس وغيرهم، حيث بدوا وهم يستمتعون بإيقاع الأغنية ويرقصون عليها في أجواء مرحة، ما ساهم في انتشار المقطع بشكل كبير عبر مختلف المنصات الرقمية.

ويعكس هذا التفاعل اللافت الانتشار العالمي المتزايد لأغنية مكسرات، التي استطاعت أن تتجاوز حدود العالم العربي وتصل إلى جمهور عالمي، مؤكدة نجاحها الكبير وقدرتها على جذب نجوم من مختلف المجالات.

ويأتي ذلك بعد أن كان النجم العالمي ويل سميث قد شارك مؤخرًا مقطعًا له وهو يرقص على الأغنية نفسها، في خطوة عززت من حضورها الدولي ورسخت مكانة أحمد سعد كأحد أبرز النجوم العرب القادرين على تحقيق صدى عالمي بأعماله الفنية.

وتعد أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد واحدة من أنجح أعماله الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، متجاوزة حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحظيت الأغنية بإشادة واسعة من المتابعين، لما تتميز به من إيقاع مميز وكلمات لافتة، إلى جانب الأداء المختلف الذي قدمه أحمد سعد، وهو ما ساهم في تصدرها قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، وتأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الساحة الفنية الحالية.

أغنية "مكسرات" طرحت ضمن ألبوم بيستهبل وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس أحمد طارق يحيي وتوزيع أحمد طارق يحيي وفلسطينى .