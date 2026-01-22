قسيمة الزواج دون مشقة.. طرق سهلة لاستخراجها داخل مصر وخارجها

تمثل قسيمة الزواج إحدى أهم الوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطن في مختلف مراحل حياته، إذ تُستخدم في إنهاء العديد من الإجراءات الحيوية، مثل تسجيل الأبناء، والتعامل مع الجهات الحكومية، وفتح الحسابات البنكية، فضلًا عن متطلبات السفر والإقامة خارج البلاد.

وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير خدمات الأحوال المدنية، وفّرت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لاستخراج قسيمة الزواج بسرعة ويسر، سواء من خلال مكاتب السجل المدني أو عبر الخدمات الإلكترونية.

استخراج قسيمة الزواج من السجل المدني

لا يزال السجل المدني الخيار التقليدي والأسرع للكثير من المواطنين، حيث يمكن لأي من الزوجين الحصول على القسيمة الورقية من خلال خطوات بسيطة تشمل:

التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني تابع لمحل الإقامة أو مكان توثيق عقد الزواج.

تقديم البيانات الأساسية للزوجين، مثل الاسم رباعي، والرقم القومي، وتاريخ الزواج.

سداد الرسوم المقررة، والتي غالبًا لا تتجاوز 50 جنيهًا.

استلام القسيمة في نفس اليوم، خاصة داخل المكاتب المميكنة.

القسيمة الإلكترونية.. خدمة تصل إلى منزلك

تماشيًا مع التطور التكنولوجي، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مع إمكانية توصيلها داخل مصر أو خارجها من خلال البريد المصري.

وتتم خطوات استخراج القسيمة الإلكترونية كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية.

اختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم خدمة قسيمة الزواج.

إدخال بيانات الزوجين بدقة، وتشمل الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الزواج.

تحديد عدد النسخ المطلوبة وطريقة الاستلام.

سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع البنكية.

استلام القسيمة خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 أيام عمل.

المستندات المطلوبة لاستخراج القسيمة

لتسهيل وتسريع إجراءات استخراج قسيمة الزواج، يجب تجهيز البيانات التالية: