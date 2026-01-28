موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بالأزهر الشريف.

ولفت الجهاز إلى أنه يمكن التعرف على المعلومات اللازمة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز أن الامتحانات الإلكترونية ستُعقد خلال الفترة من 2 إلى 16 فبراير 2026، وفقًا للمواعيد التي يتم تحديدها لكل متقدم والمُعلنة على صفحة الاستعلام بالموقع.

كان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 28 أغسطس 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر 2025.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.