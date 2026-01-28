قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة
أول استجواب في البرلمان| مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

حاتم نبيل
حاتم نبيل
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بالأزهر الشريف.

ولفت الجهاز إلى أنه يمكن التعرف على المعلومات اللازمة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز أن الامتحانات الإلكترونية ستُعقد خلال الفترة من 2 إلى 16 فبراير 2026، وفقًا للمواعيد التي يتم تحديدها لكل متقدم والمُعلنة على صفحة الاستعلام بالموقع.

كان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 28 أغسطس 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر 2025.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.

