دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
أخبار البلد

القومي للبحوث يناقش سبل دعم الابتكار والإنتاج المعرفي

نهلة الشربيني

عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، الأربعاء، اجتماعه الأول للعام الجاري، وذلك برئاسة الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، وبحضور المستشارين القانونيين، وإيهاب خضر أمين عام المركز وأمين المجلس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم الدكتور ممدوح معوض التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة صدور العدد الجديد من مجلة المركز القومي للبحوث، والذي يتضمن الحصاد السنوي لإنجازات المركز خلال عام 2025، معربًا عن تطلعه لأن يكون عام 2026 امتدادًا لمسيرة النجاحات والإنجازات التي يحققها المركز، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ويسهم في دعم خطط التنمية والنهضة العلمية.
 


وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز الدور البحثي للمركز في خدمة القطاعات الوطنية المختلفة، حيث استعرض المجلس مستجدات تنفيذ الخطط البحثية والمعرفية، إلى جانب ما تم إنجازه من مشروعات بحثية مشتركة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية.

كما تناول الاجتماع متابعة الأداء البحثي وسبل دعم الابتكار والإنتاج المعرفي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وربطها باحتياجات المجتمع والصناعة.

وفي السياق ذاته، ناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية الخاصة بأعضاء هيئة البحوث، شملت موضوعات التعيينات والترقيات والإعارات، في إطار حرص إدارة المركز على تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الكوادر البحثية على مواصلة العطاء والتميز العلمي.

وأكد المجلس في ختام الاجتماع على استمرار العمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المركز القومي للبحوث كأحد أهم الصروح العلمية والبحثية في مصر والمنطقة، ودعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي القومي للبحوث

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

إنترنت بلا حدود

الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟

مشرحة

ضربها حتى الموت.. ضبط عامل أنهى حياة زوجته في قنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

بالصور

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

