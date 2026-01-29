ياسمين عز : قفزة تاريخية في أسعار الذهب .. والناس تصطف لشراء السبائك

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، مؤكدة أن المعدن الأصفر يشهد قفزة تاريخية غير مسبوقة، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.

عدم الاستقرار الاقتصادي

وقالت ياسمين عز إن أسعار الذهب تشهد صعودًا مستمرًا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يوضح إمكانية تراجع الأسعار، في ظل اعتبار الكثيرين للذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن الذهب يسجل مستويات قياسية عالميًا، لافتة إلى أن الإقبال على الشراء أصبح ملحوظًا بشكل كبير، حيث يصطف المواطنون في طوابير أمام محال الصاغة لشراء سبائك الذهب، خوفًا من استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

حالة من القلق والترقب

وتابعت: «دايمًا الحاجة اللي بتغلى مش بترجع تاني، ومش عارفين الذهب ممكن ينزل ولا هيكمل صعوده، محدش عنده إجابة واضحة»، مؤكدة أن حالة من القلق والترقب تسيطر على الأسواق والمواطنين على حد سواء.

مستقبل أسعار الذهب

وأشارت ياسمين عز إلى أن مستقبل أسعار الذهب لا يزال غير واضح، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يدفع الكثيرين إلى التمسك بشرائه كوسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.