قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز : قفزة تاريخية في أسعار الذهب .. والناس تصطف لشراء السبائك

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، مؤكدة أن المعدن الأصفر يشهد قفزة تاريخية غير مسبوقة، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.

 عدم الاستقرار الاقتصادي

وقالت ياسمين عز إن أسعار الذهب تشهد صعودًا مستمرًا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يوضح إمكانية تراجع الأسعار، في ظل اعتبار الكثيرين للذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن الذهب يسجل مستويات قياسية عالميًا، لافتة إلى أن الإقبال على الشراء أصبح ملحوظًا بشكل كبير، حيث يصطف المواطنون في طوابير أمام محال الصاغة لشراء سبائك الذهب، خوفًا من استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

 حالة من القلق والترقب

وتابعت: «دايمًا الحاجة اللي بتغلى مش بترجع تاني، ومش عارفين الذهب ممكن ينزل ولا هيكمل صعوده، محدش عنده إجابة واضحة»، مؤكدة أن حالة من القلق والترقب تسيطر على الأسواق والمواطنين على حد سواء.

 مستقبل أسعار الذهب

وأشارت ياسمين عز إلى أن مستقبل أسعار الذهب لا يزال غير واضح، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يدفع الكثيرين إلى التمسك بشرائه كوسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.

ياسمين عز الذهب أسعار الذهب سبائك الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ترشيحاتنا

الصومال والاتحاد الأوروبي

الصومال والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بـ 102 مليون دولار

الاتحاد الأوروبي

عراقجي : موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إيران يضر بمصالحه

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد