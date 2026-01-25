سوء تفاهم.. ياسمين عز تعلن عن تصالحها مع الفنانة مايان السيد

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أنه منذ فترة طويلة كان هناك خلاف بيني وبين الفنانة مايان السيد، وكان سوء تفاهم صغير، ولكنه اكتشفت انها من أطيب الناس قلبا والأرقى أخلاقا.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه خلال حفل توزيع جوائز "جوي أوراد"، تحدثت عنالفنانة مايان السيد بأنه من الفنانات المحببة لي، وكذلك كان ردها على حديثي ، واتقابنا صدفة في المهرجان ومن خلالها كانت مبادرة الصلح.

وتابعت مقدمة برنامج "كلام الناس" أنا ضميري الحقيقي ومحبتي لها كان لا بد من إصلاح موقفي معها، وإختلافي معها لم يكن مشكلة كبيرة، ولكن كان سوء تفاهم