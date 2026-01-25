بعد رفض أحد الفنادق إقامة سيدة بمفردها.. ياسمين عز: الست المصرية عظيمة بأخلاقها

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أنه خلال الفترة الماضية حدثت حالة من الجدل، بعد منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن بمنع سيدة من الإقامة بمفردها في أحد الفنادق، على الرغم من أن القانون والدستور لا يمنع ذلك.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه لو هناك سيدة تعمل في أي مكان، واضطرت أن تقيم في فندق، فماذا تفعل؟، معلقة "الست تبات فين لو اضطرت؟ طب لو سائحة هتقولها لأ برضو؟.. الست المصرية عظيمة بأخلاقها.

وتابعت مقدمة برنامج "كلام الناس"، أن القانون يعطي الحق للسيدات الإقامة، ووزارة السياحة أيضا، فلماذا هذا التعنت، فلا بد من إتباع الإجراءات القانونية.