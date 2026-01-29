أول رد فعل لمدرب الأهلي بعد تخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

أبدي الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنزعاجا شديدا بعد تخلف إمام عاشور نجم الشياطين الحمر عن رحلة السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الإثنين.

ييس توروب عبر عن حزنه الشديد وانزعاجه من موقف إمام عاشور ولم يستوعب تخلف لاعب عن السفر مع فريق بدون أي سبب.

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

جاء قرار الأهلي بسبب غياب إمام عاشور عن السفر مع الفريق صباح اليوم، استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز المقررة بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما اعتبره الجهاز الفني والإداري مخالفة تستوجب العقوبة.



