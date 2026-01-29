رياح شديدة وأمواج عالية.. تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة طقس غير مستقرة اليوم، الخميس 29 يناير 2026، مع نشاط ملحوظ في الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وزيادة الغبار والأتربة على بعض المناطق.

تأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة الطقس الشتوي المتقلب في مصر، حيث تتأثر البلاد بأنظمة جوية باردة ومتقلبة تأتي من البحر المتوسط والصحراء الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة واضطراب حركة الرياح.

خلفية الطقس وسبب التحذير

تشير التوقعات الجوية إلى أن الرياح ستتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلها شديدة ومثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

هذه الرياح تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية وتزيد من صعوبة حركة المرور على الطرق المكشوفة.

كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ما يجعل الطقس باردًا صباحًا ومائلًا للدفء نهارًا، مع استمرار الشعور بالبرودة ليلًا نتيجة سرعة الرياح.

تأثير الرياح على الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، خصوصًا مناطق السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، والبحيرة، كفر الشيخ، ودمياط.

ويؤدي ارتفاع سرعة الرياح إلى اضطراب الأمواج وزيادة صعوبة الإبحار، ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسفن والقوارب الصغيرة والمراكب الصيدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 15

الوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 22 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

تحليل وملاحظات

مع هذه الظروف، ينصح خبراء الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المكشوفة، وارتداء الملابس الدافئة، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل.

كما يُنصح بتأجيل الرحلات البحرية غير الضرورية، واتباع تعليمات السلامة على السواحل الشمالية لمواجهة ارتفاع الأمواج واضطراب البحر المتوسط.

وتبقى الرياح الشديدة واضطراب الملاحة البحرية أبرز سمات الطقس اليوم، الخميس 29 يناير، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ما يجعل اليقظة والحذر مطلبًا أساسيًا لكل المواطنين أثناء التنقل والعمل خارج المنزل.