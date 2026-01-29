قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
يستغلون الأطفال بأعمال التسول.. سقوط 13 رجلاً وسيدة في قبضة الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رياح شديدة وأمواج عالية.. تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم

رياح شديدة وأمواج عالية.. تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم
رياح شديدة وأمواج عالية.. تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم
إسراء عبدالمطلب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة طقس غير مستقرة اليوم، الخميس 29 يناير 2026، مع نشاط ملحوظ في الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وزيادة الغبار والأتربة على بعض المناطق.

 تأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة الطقس الشتوي المتقلب في مصر، حيث تتأثر البلاد بأنظمة جوية باردة ومتقلبة تأتي من البحر المتوسط والصحراء الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة واضطراب حركة الرياح.

الطقس بجنوب سيناء ارتفاع الأمواج

خلفية الطقس وسبب التحذير

تشير التوقعات الجوية إلى أن الرياح ستتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلها شديدة ومثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية. 

هذه الرياح تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية وتزيد من صعوبة حركة المرور على الطرق المكشوفة. 

كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ما يجعل الطقس باردًا صباحًا ومائلًا للدفء نهارًا، مع استمرار الشعور بالبرودة ليلًا نتيجة سرعة الرياح.

تأثير الرياح على الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، خصوصًا مناطق السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، والبحيرة، كفر الشيخ، ودمياط. 

ويؤدي ارتفاع سرعة الرياح إلى اضطراب الأمواج وزيادة صعوبة الإبحار، ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسفن والقوارب الصغيرة والمراكب الصيدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

  • القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 15
  • الوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 15
  • السواحل الشمالية: العظمى 22 – الصغرى 14
  • شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 10
  • جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

تحليل وملاحظات

مع هذه الظروف، ينصح خبراء الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المكشوفة، وارتداء الملابس الدافئة، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل. 

كما يُنصح بتأجيل الرحلات البحرية غير الضرورية، واتباع تعليمات السلامة على السواحل الشمالية لمواجهة ارتفاع الأمواج واضطراب البحر المتوسط.

وتبقى الرياح الشديدة واضطراب الملاحة البحرية أبرز سمات الطقس اليوم، الخميس 29 يناير، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ما يجعل اليقظة والحذر مطلبًا أساسيًا لكل المواطنين أثناء التنقل والعمل خارج المنزل.

الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

هاتف شاومي

سعر ومواصفات xiaomi 17 pro max.. عدسة عائمة وبطارية لها بعمر طويل

شراكة

شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز حلول التصنيع المحلي لزيوت المحركات الأصلية

ام جى 6 موديل 2021

إم جى 6 سيدان سعرها 750 ألف جنيه

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد