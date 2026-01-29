قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظواهر غير مسبوقة.. لماذا يتطرف الطقس من ثلوج لموجات حر؟

أمينة الدسوقي

من العواصف الثلجية العنيفة إلى موجات الحر الحارقة، ومن الجفاف الممتد إلى الفيضانات المفاجئة، يشهد العالم خلال السنوات الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في الظواهر الجوية المتطرفة.

وعلى الرغم من أن موجات الحر كانت معروفة منذ القدم – وأطلق عليها العرب اسم “الوغرات” – فإن ما يحدث اليوم مختلف؛ إذ أصبحت أطول زمنا، وأشد حدة، وأكثر تكرارا، حتى بات الصيف في بعض المناطق موجة حر ممتدة بلا توقف.

الاحتباس الحراري محرك التطرف المناخي

لا يعد التطرف المناخي ظاهرة جديدة بحد ذاته، بل نتيجة طبيعية لارتفاع حرارة النظام المناخي الذي ظل متوازنا لآلاف السنين.

فمع تراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وارتفاع حرارة المحيطات، ترتفع متوسطات درجات الحرارة، لكن الأخطر هو أن الحالات المتطرفة ترتفع معها وتصبح أكثر شيوعا.

ما المقصود بـ«أطراف التوزيع» المناخي؟

يشبه العلماء درجات الحرارة خلال العام بمنحنى جرسي؛ في وسطه الأيام المعتدلة الأكثر تكرارا، وعلى طرفيه الأيام النادرة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.

ومع ارتفاع متوسط حرارة الأرض، يتحرك المنحنى بأكمله نحو الأعلى، فتتحول موجات الحر الشديدة من أحداث نادرة إلى ظواهر متكررة، وتصبح الأرقام القياسية أسهل حدوثا.

جفاف التربة حلقة تغذية راجعة للحرارة

تلعب التربة الرطبة دورا طبيعيا في تبريد الهواء عبر التبخر، لكن مع تزايد موجات الحر والجفاف، تفقد التربة رطوبتها مبكرًا، فتتوقف عملية التبريد الطبيعية.

ويؤدي ذلك إلى امتصاص الهواء مزيدا من الحرارة مباشرة، فتشتد موجات الحر وتطول مدتها، في حلقة تغذية راجعة تزيد من حدة الكوارث الزراعية والحرائق ونقص المياه.

الرطوبة والفيضانات وقود العواصف العنيفة

يشير العلماء إلى قاعدة فيزيائية تُعرف بعلاقة «كلوزيوس-كلابيرون»، تفيد بأن قدرة الهواء على حمل بخار الماء تزيد بنحو 7% لكل درجة مئوية من الاحترار.

وهذا يعني أن الهواء الدافئ يحمل كميات أكبر من الرطوبة، ما يؤدي إلى أمطار أشد غزارة في وقت قصير، وبالتالي ارتفاع مخاطر الفيضانات المفاجئة والعواصف العنيفة.

المحيطات خزان الطاقة الذي يغذي الأعاصير

تعد المحيطات أكبر خزان حراري على الأرض، ومع ارتفاع حرارة سطح البحر، يزداد التبخر وتزداد الطاقة المتاحة للعواصف والأعاصير.

ويحذر العلماء من أن الاحترار العالمي قد يزيد من نسبة الأعاصير الشديدة من الفئات العليا، مع هطولات مطرية أعنف ورياح أكثر قوة.

ارتفاع مستوى البحر تضخيم الكوارث الساحلية

يسهم ذوبان الجليد في القطبين والجبال الجليدية في رفع مستوى سطح البحر، ما يجعل العواصف الساحلية أكثر تدميرا فالعاصفة التي كانت تسبب فيضانات محدودة قبل عقود، قد تدفع اليوم مياها أعلى إلى الداخل، مهددة المدن الساحلية والبنية التحتية الحيوية.

مفارقة البرد الشديد لماذا تزداد العواصف الثلجية؟

رغم ارتفاع حرارة الأرض، قد تزداد بعض الموجات الباردة والعواصف الثلجية، نتيجة زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي واضطرابات الدوامة القطبية.

فعندما تضعف هذه الدوامة، يمكن لكتل الهواء القطبي البارد أن تنزلق جنوبا، مسببة موجات برد غير معتادة حتى في مناطق معتدلة.

المناخ شبكة معقدة وتأثير الفراشة حاضر بقوة

يخطئ البعض في تصور التغير المناخي على أنه مجرد ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، بينما المناخ منظومة معقدة تتفاعل فيها عوامل عديدة.

ويوضح العلماء ذلك بما يُعرف بـ«تأثير الفراشة»، حيث يمكن لتغير بسيط في أحد عناصر النظام أن يؤدي إلى تأثيرات ضخمة ومتسلسلة في بقية العناصر، ما يفسر تصاعد الظواهر المتطرفة عالميا.

