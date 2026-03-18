رؤيتكم الثاقبة هي الضمانة الحقيقية.. رئيس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسي بعيد الفطر

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: “يطيب لي بداية، ونحن نتأهب لاستقبال نسمات عيد الفطر المبارك؛ أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ؛ بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الجليلة”.

وتابع فريد: وفي هذا المقام؛ نؤكد بكل عزيمة وإصرار، وقوف نواب الشعب المصري صفاً واحداً خلف فخامتكم في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والعصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية، وكلنا ثقة بأن رؤيتكم الثاقبة وحنكتكم السياسية القادرة على قراءة المشهد الإقليمي المعقد هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على سلامة وأمن وأمان وطننا الحبيب وصون مقدراته.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: وإذ أجدد التهنئة لفخامتكم. بهذه المناسبة المباركة؛ فإنني أسأل المولى، جل وعلا، أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم، وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يشملهم، تبارك وتعالى، جميعاً بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار.