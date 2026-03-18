الرجل الحديدي.. إعلامي:قرار “كاف” بفوز المغرب بأمم أفريقيا بيأكد قوة فوزي لقجع

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قرار الكاف بفوز المغرب على السنغال في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب أبراهيم عبد الجواد عبر تغريدة على صفحته في منصة “إكس”: قرار “كاف” بيأكد قد إيه فوزي لقجع قوي جدًا وكما يطلق عليه “الرجل الحديدي داخل كاف.

في مشهد استثنائي أعاد رسم خريطة البطل داخل القارة السمراء، تحوّل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من مجرد بيان رسمي إلى حدث مدوٍ أشعل الأجواء في المغرب وفتح بابًا واسعًا من الجدل في المقابل.

فبعد أسابيع من نهاية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بقرار قلب كل المعطيات، ومنح اللقب لـ«أسود الأطلس» بدلًا من السنغال.

القرار، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، لم يكن تقليديًا بأي حال؛ إذ أعلن «كاف» تجريد منتخب السنغال من اللقب واعتباره خاسرًا للنهائي، مقابل تتويج المنتخب المغربي رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكثر القرارات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية.