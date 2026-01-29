ميرنا وليد ومصطفى شوقي يفتتحان "ابن الأصول" على ميامي

قاما الفنانان ميرنا وليد ومصطفى شوقي بإفتتاح العرض الإستعراضي الغنائي "ابن الأصول" اليوم على خشبة مسرح ميامي والذي رفع شعار كامل العدد برئاسة الفنان ياسر الطوبجي التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأ العرض المسرحي ابن الأصول بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وحضره جمهور كبير من أصدقاء وأقارب الفنانين أبطال العمل.

العرض المسرحي المسرحي ابن الأصول هو عرض استعراضي يدور في قالب كوميدي ويحكي عن الحقبة الزمنية الحالية.

مسرحية ابن الأصول بطولة ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، ليلى مراد، يوسف مراد، محمود عوض من تأليف وإخراج مراد منير.