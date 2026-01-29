قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مشهد سماوي بديع.. القمر يقترب من المشترى في سماء مصر

القمر يقترب من المشتري
القمر يقترب من المشتري
إسلام خالد

تشهد سماء مصر وعدد من الدول العربية، خلال ليلتي 30 و31 يناير الجاري، ظاهرة فلكية مميزة تجذب أنظار هواة الفلك ومحبي متابعة السماء، حيث يحدث اقتران القمر مع كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، في مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو معدات فلكية متخصصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هذا الحدث الفلكي يعد الاقتران الثاني بين القمر والمشتري خلال شهر يناير، ويبدأ ظهوره عقب غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حيث يتراءى القمر قريباً من كوكب المشتري في السماء، في منظر فلكي لافت للنظر.

توقيت الاقتران وكيفية مشاهدته

وأوضح تادرس أن اقتران القمر والمشتري سيكون واضح في السماء طوال ساعات الليل، ويمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة السليمة، خاصة في الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل المناطق الصحراوية أو الريفية.

وأضاف أن المشهد يستمر حتى قرابة الساعة 5:20 فجراً، حيث يبدأ القمر والمشتري في الغروب التدريجي مع اقتراب شروق الشمس، مشيراً إلى أن أفضل وقت للمشاهدة يكون في الساعات الأولى من الليل، عندما يكون الجرمان السماويان مرتفعين نسبياً في السماء.

لماذا يعد هذا الاقتران مهماً؟

وأشار أستاذ الفلك إلى أن اقتران القمر بالكواكب، خاصة كوكب المشتري، يعد من الظواهر الفلكية المحببة لدى هواة الرصد، لما يتميز به كوكب المشتري من لمعان واضح يجعله من أسهل الكواكب التي يمكن تمييزها في السماء الليلية.

كما أوضح أن هذه الظواهر لا تحمل أي تأثيرات سلبية على كوكب الأرض، مؤكداً أن الاقترانات الفلكية هي ظواهر بصرية فقط ناتجة عن اختلاف مواقع الأجرام السماوية بالنسبة للأرض، ولا علاقة لها بالكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية كما يعتقد البعض.

فرصة لهواة الفلك والتصوير

وأكد تادرس أن اقتران القمر مع كوكب المشتري يمثل فرصة مميزة لهواة التصوير الفلكي، حيث يمكن التقاط صور رائعة للمشهد باستخدام الكاميرات العادية أو كاميرات الهواتف المحمولة الحديثة، خاصة مع تثبيت الكاميرا واختيار زاوية مناسبة.

كما دعا المواطنين إلى استغلال هذه الظاهرة في نشر الوعي بعلم الفلك، وتشجيع الأطفال والشباب على متابعة الظواهر السماوية والتعرف على الكواكب والنجوم، لما لذلك من دور في تعزيز الثقافة العلمية.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن السماء ستشهد خلال الفترة المقبلة عدداً من الظواهر الفلكية المميزة.

