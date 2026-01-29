أنا وياسر عرفات .. كتاب جديد لـ أسامة شرشر بمعرض القاهرة الدولي

صدر حديثًا كتاب أنا وياسر عرفات للكاتب الصحفي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار والنائب السابق بمجلس النواب، ويتناول الكتاب السيرة الذاتية والمواقف النضالية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ودوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية، إلى جانب إبراز الدور المصري في احتضانه ودعم نضاله على مدار سنوات طويلة.

والكتاب متاح حاليًا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتم توزيعه من خلال دار نشر فاروس بالقاعة الأولى.

وقال أسامة شرشر إن الكتاب يستعرض محطات مهمة من حياة الرئيس الفلسطيني الراحل، ومواقفه السياسية والنضالية، مشيرًا إلى أن التطورات الجارية في قطاع غزة تكشف حجم الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتؤكد تورط الاحتلال الإسرائيلي في اغتيال ياسر عرفات، خاصة في ظل سعيه الدائم لفضح ممارسات إسرائيل في المحافل الدولية، ما دفعها إلى محاصرته حتى اغتياله.

وأضاف شرشر أن الكتاب يتضمن ذكرياته الشخصية مع ياسر عرفات خلال فترة التسعينات ومطلع الألفية الجديدة، لاسيما خلال زياراته المتكررة إلى القاهرة، حيث كان يحرص على إطلاع القيادة السياسية المصرية على تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية ومستجدات الانتفاضة.