الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025.. شديد الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، في فقرته الصباحية اليوم، السبت، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وذكر البرنامج أن البلاد تشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

كما حذّرت الهيئة من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المبكرة من الصباح، وذلك من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة.

وأشار تقرير الأرصاد الذي استعرضه البرنامج إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، خاصة جنوب البلاد.

في سياق متصل، نبهت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، فيما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار.

أما عن حالة البحرين، فيكون البحر المتوسط معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، أما البحر الأحمر فيكون ما بين معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية على كلا البحرين.

وأكد البرنامج أن درجات الحرارة تسجل معدلات مرتفعة اليوم، حيث تصل في بعض المناطق مثل الأقصر وأسوان إلى 43 درجة مئوية، كما تسجل شرم الشيخ والغردقة درجات حرارة مرتفعة تتجاوز الأربعين درجة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من تناول المياه، وارتداء الملابس القطنية، مع توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية في المناطق المتأثرة باضطراب الملاحة.