قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025.. شديد الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، في فقرته الصباحية اليوم، السبت، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم 

وذكر البرنامج أن البلاد تشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

كما حذّرت الهيئة من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المبكرة من الصباح، وذلك من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة.

وأشار تقرير الأرصاد الذي استعرضه البرنامج إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، خاصة جنوب البلاد.

في سياق متصل، نبهت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، فيما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار.

أما عن حالة البحرين، فيكون البحر المتوسط معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، أما البحر الأحمر فيكون ما بين معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية على كلا البحرين.

وأكد البرنامج أن درجات الحرارة تسجل معدلات مرتفعة اليوم، حيث تصل في بعض المناطق مثل الأقصر وأسوان إلى 43 درجة مئوية، كما تسجل شرم الشيخ والغردقة درجات حرارة مرتفعة تتجاوز الأربعين درجة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من تناول المياه، وارتداء الملابس القطنية، مع توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية في المناطق المتأثرة باضطراب الملاحة.

حالة الطقس درجات الحراراة اليوم حالة الطقس اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

محكمة

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في العباسية

حريق خط الغاز

10 سنوات سجنا وغرامة 600 ألف جنيه لـ 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر

متهمة

تجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزة

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد