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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام امتحانات الثانوية العامة داخل 114 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية بالغربية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول، حيث يؤدى 46 ألف و429 طالب وطالبة امتحانات الثانوية للعام الدراسي "2024-2025"، داخل 114 لجنة امتحانية موزعين على الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

جهود محافظ الغربية 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية قد أكد رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، الكهرباء، والإسعاف، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات،موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع إدارات المرور، لتيسير حركة الوصول ومنع التكدس أمام اللجان، وتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

تفعيل غرف العمليات 


وفي السياق ذاته، تم التأكيد على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بالغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لرصد ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن الحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسلامة الطلاب والعاملين بها.

دعم راحة الطلاب والطالبات 


وأضاف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن خطة المديرية تضمنت تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات،  وتم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية ، وتعليق اللافتات الإرشادية والتعليمات الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان وكذا السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية حديثة ، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محافظ الغربية انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة غرفة عمليات بالغربية راحة الطلاب والطالبات

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