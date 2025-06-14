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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لرفضها شراء المخدرات والسجائر ..عاطل ينهي حياة شقيقته ويهشم رأسها بالمحلة| تفاصيل صادمة

السيدة الضحية بالغربية
السيدة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة سيدة أربعينية علي يد شقيقها لرفضه شراء السجائر والمواد المخدرة وتعدي عليها بالضرب المبرح حتي الموت ونقلت جثة هامدة الي مشرحة مستشفي المحلة العام.

تفاصيل صادمة بالغربية 


في المقابل أعطي  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة سيدة علي شقيقها بالاعتداء بالضرب بواسطة شومة لخلافات أسرية بمنطقة أرض الزغل بالمحلة .

تحرك جهات التحقيق 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وكانت منطقة ارض الزغل بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت تمكن ضباط مباحث قسم ثالث من ضبط شاب متهم بتهشيم راس شقيقته حتي الموت بواسطة شومة لرفضها إعطاءه أموال لشراء سجائر ومواد مخدرة وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى العام.

جهود أمنية مشددة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة فتاة تدعى "هيام الزغبى" تبلغ من العمر 48 سنة سنة اثر إصابتها بتهشم فى الرأس نتيجة التعدى عليها بـ ' شومة ' من شقيقها ويدعى ' م '.

ضبط المتهم 

كما انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن الفتاة مصابة بجروح قطعية فى فرزة الرأس نتيجة التعدى عليها بألة حادة ، وأكدوا الأهالى ان المتهم  سلوكه سىء ويتعاطى المواد المخدرة، وطلب منها شراء علبة سجائر قائلا ' روحى اشترى علبة سجائر ', وعندما رفضت انهال عليها بوصلة تعذيب وضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

نقل الضحية ودفنها 

كما تم بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها وإعداد تقرير طبى بحالتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أمن الغربية تحرك الجهات المعنية انهي حياة شقيقته بسبب المخدرات بالغربية

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