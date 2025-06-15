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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانتهاء من توزيع لحوم 65 أضحية للأسر الأكثر احتياجًا في 60 قرية بالغربية

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الأحد، عن تدشين جمعية الأورمان الانتهاء من توزيع 65 عجلا بلديا تم ذبحها داخل مجزر طنطا العمومى بقرية شبشير الحصة فى طنطا، المعتمد من وزارة الزراعة، وتحت إشراف الدكتور خالد عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، وذلك عصر رايع يوم من أيام التشريق. 

جهود تضامن الغربية 

وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم ذبح اللحوم البلدية من بعد صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق، وتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء 60 قرية بمحافظة الغربية. 

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح، تم البدء في مرحلة التجذير والتعبئة ثم التوزيع، حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بـ 60 قرية وهى قرى القرشية وبلاى وتطاى وشبرابيل ومنية طوخ بمركز السنطة، وقرى منشيه مبارك وميت الليث والجابرية والعامرية والعجرمة والكمالية والهياتم وبشبيش وكفر العبايدة ومنشية البكرى بمركز المحلة، وقرى كفر الدوار وأبوحمر وكوم عبود وحصة ابار ومحلة اللبن بمركز بسيون، وقرى تفاهنة العزب وحانوت وكفر الجنيدى والغريب والدغايدة وكفرسنباط وكفرحانوت بحرى وشرشابة بمركز زفتى، وقرية محلة زياد بمركز سمنود، وقرى أبشواى الملق والشين والعتوه البحرية والعتوه القبلية والعمه وبلتاج وحوين ودماط وسجين وشبرا نباص وعزبة الإبياري وعزبة البكرى وكوم على بمركز قطور، وقرى كفر سبطاس واخناواى وخرسيت وصناديد وعزبة المنسي وكفر عصام ونواج ومنشأة جنزور بمركز طنطا، وقرى كفور بلشاي ومنشأة سليمان وكفر المحروق وكفر حشاد وقليب ابيار بمركز كفر الزيات.

توزيع اللحوم للأسر الأكثر احتياجا 

وقال إن التوزيع تم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن ما تم ذبحه هذا العام 2025، 2000 عجل بلدى ومليون كيلو لحوم مستوردة لهذا العام، وتم توزيعها  على غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، خاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأولى بالرعاية، وأن حصة محافظة الغربية 65 عجلا بلديا، و70 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

محافظ الغربية تضامن الغربية توزيع لحوم الاضاحي الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

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