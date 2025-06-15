دفاعات إيران تتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار مهر آباد غربي طهران

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث، أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها تصدت لهجوم إسرائيلي على مطار مهر آباد غربي طهران.







ووفقًا لعدة وكالات أنباء إيرانية، قال قائد حرس الحدود، العميد أحمد على غودرزي: “عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد”.

مؤكدًا على أن الفضل بتدمير تلك المسيرات يعود على الجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي.