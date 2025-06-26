وفد جامعة طنطا يواصل زيارته لجامعة كانتابريا بإسبانيا لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي| صور

واصل وفد جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، زيارته إلى جامعة كانتابريا في إسبانيا، بهدف تعزيز الروابط الأكاديمية، واستكشاف سُبل جديدة للتعاون، ودعم مبادئ الاستراتيجية الوطنية المصرية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جهود رئيس جامعة طنطا

شهدت فعاليات الزيارة، يومي الثلاثاء والأربعاء، زيارة كل من مؤسسة سانتاندير المالية، وكلية الهندسة الصناعية والاتصالات، بهدف بحث فرص بناء المزيد من الشراكات المحتملة في هذه المجالات الحيوية، بالإضافة إلى زيارة كلية الهندسة المدنية، حيث شارك الوفد في مناقشات مع الدكتور ألفريدو أورتيز لتحديد مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.

كما شملت الزيارة جولة داخل المعامل التعليمية والبحثية، إلى جانب عرض حول المراكز التدريبية بجامعة طنطا، لإتاحة فرص تدريبية لطلاب جامعة كانتابريا.

دعم الباحثين

أوضح الدكتور محمد حسين أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء الاستراتيجية الوطنية المصرية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات مرموقة مثل جامعة كانتابريا، بما يسهم في رفع جودة التعليم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتنمية الكفاءات العالمية للطلاب، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للجامعة، ومكانتها بين نظيراتها من الجامعات.

تبادل الخبرات

وأضاف الدكتور حسين أن الزيارة شهدت مناقشات مثمرة مع جامعة كانتابريا، لتحقيق تعاون مستقبلي في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية. وأسفرت هذه المناقشات عن التوصل إلى تقديم منح دراسات عليا ممولة من برنامج إيراسموس بجامعة كانتابريا في مجالات متنوعة، إلى جانب تمويل فصول دراسية كاملة لطلاب جامعة طنطا.

كما شملت أوجه التعاون إضافة خبراء وأعضاء هيئة تدريس من الجامعة الإسبانية لتحكيم الأبحاث العلمية المنشورة في مجلة كلية الهندسة بجامعة طنطا، والمشاركة في تحكيم الرسائل العلمية.

شراكة مثمرة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد نصر أن الزيارة تستهدف إقامة شراكة مثمرة ودائمة مع جامعة كانتابريا، تمهد الطريق لإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وبرامج لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحقيق تميز أكاديمي مشترك، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مخرجات البحث العلمي بكلية الهندسة بجامعة طنطا.