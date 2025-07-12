الرصف يُعيد رسم وجه القرى.. والغربية تتصدر المشهد بـ 96.5٪ إنجازا في زفتى

واصلت محافظة الغربية ترسيخ موقعها في صدارة المشهد التنموي، حيث تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال الرصف الجارية بقريتي كفر حانوت وكفر سنباط، ضمن المرحلة النهائية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه على الأرض لم يعد فقط تطويرًا في الخدمات، بل هو إعادة تشكيل كاملة لوجه الريف، ليليق بطموحات الجمهورية الجديدة.

جهود محافظ الغربية

وقال المحافظ إن كفر حانوت وكفر سنباط، كما هو الحال في عشرات القرى الأخرى بزفتى، تشهد تحولًا تاريخيًا، يُلامس حياة الناس في تفاصيلها اليومية، بداية من خدمات المرافق وانتهاءً بشوارع مرصوفة حديثة، تعكس رؤية الدولة في أن تكون جودة الحياة حقًا أصيلًا لكل مواطن.

دعم الأسر والعائلات

وأكد اللواء الجندي أن الرصف أحد أبرز ملامح التغيير الحضاري، وهو ما يجعل المواطن يشعر بأن ما تحقق ليس وعودًا، بل إنجاز حقيقي وملموس، لافتًا إلى أن هذا الجهد المتكامل هو ثمرة تخطيط دقيق ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، من أجل أن تصل الخدمة لمستحقيها على أكمل وجه.

وأشار إلى أن محافظة الغربية حققت نسبة إنجاز بلغت 96.5٪ في مشروعات “حياة كريمة” بمركز زفتى، وهي النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس التزام الأجهزة التنفيذية الكامل، وانحياز الدولة التام لحق المواطن الريفي في بيئة آمنة ومتطورة ومتناسقة.

وأضاف المحافظ: “زفتى تحولت إلى نموذج متكامل للريف العصري.. حياة كريمة تعيد بناء القرى على أسس حضارية، تراعي البنية التحتية، والجمال البصري، والكرامة الإنسانية. والرصف هو العنوان الأخير الذي يُعلن ولادة قرى جديدة، بروح حديثة، ومستقبل يستحقه المواطن”.

استمرار المتابعة الدقيقة

واختتم اللواء الجندي تصريحاته بتأكيد استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الأعمال حتى تسليمها كاملة، مشيدًا بالعاملين على الأرض من فرق هندسية وتنفيذية، قائلًا: “نحن لا نُنجز فقط، بل نُغيّر مفاهيم التنمية في الريف، وسنظل عند وعدنا حتى تصل ثمار (حياة كريمة) إلى كل بيت في الغربية”.