أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير مصطفى فتحي مع بيراميدز.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب مصطفي فتحي ومصيره مع نادي بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"بيراميدز لن يفرط في مصطفى فتحي في الموسم المقبل".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يضع سياسة بديلة وهي شراء عقد محمود صابر وذلك حال تعثر إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز”.

وكشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن انتقال لاعب الوسط محمود صابر إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم الصفقة في ظل رغبة الجهاز الفني بتدعيم خط الوسط، خاصة مع ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأبيض، بعد تلقيه إشعارًا رسميًا من بيراميدز بشأن اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.

وعلم "صدى البلد" أن جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، طلب عقد جلسة مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بعدد من الصفقات، يأتي على رأسها ملف محمود صابر.