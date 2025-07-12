تحذير من كارثة صحية في غزة: مستشفيات على وشك الانهيار ونقص حاد في الوقود

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وجّه نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، طالب فيه بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح بدخول الوقود والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات القطاع، محذرًا من كارثة وشيكة.

جميع المستشفيات مهددة بالإغلاق الكامل

وأوضح المتحدث، في مداخلة حصرية مع القناة، أن جميع مستشفيات غزة باتت مهددة بالتوقف التام عن العمل خلال ساعات، بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، مؤكدًا أن القطاع الصحي يعيش "حالة انهيار شاملة".

القصف الإسرائيلي يعطل المرافق الصحية

وأشار المتحدث إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر تسبب في خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، إما بشكل جزئي أو كلي، مما فاقم الوضع الصحي في ظل تزايد أعداد الجرحى والمصابين يوميًا.