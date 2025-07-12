السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الأول علوي دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في شقة بالدور الأول علوي بأحد العقارات السكنية بمدينة قليوب، و الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل حجرة أطفال بالشقة، ما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة بالكامل، من أثاث ولُعب وملابس، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى بقية الشقة أو الشقق المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وتقدير حجم الخسائر.