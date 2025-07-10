إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري جمجرة ببنها

شهد طريق بنها – المنصورة الجديد، وتحديدا أعلى كوبرى جمجرة، بمحافظة القلوبية حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت محمّلة بعدد من العمال، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص دون وقوع وفيات.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقّي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تعمل الأجهزة المعنية على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تُجري التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



ونجح رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية في إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة _ الإسكندرية الزراعي، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبنجر، بنطاق مركز شرطة طوخ، في الاتجاه القادم من القاهرة نحو مدينة بنها، دون وقوع إصابات بشرية.



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمحصول البنجر، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة طوخ، والإدارة العامة لمرور القليوبية، إلى موقع الحادث.