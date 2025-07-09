المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لشخصين يتجاران في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المشدد لمدة 15 سنوات لمالك مقهى وحداد وتغريم كلاً منهما مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وقد احالت النيابة العامة المتهمين:- "أشرف س ا ا" السن: ٥١ سنة - مالك مقهي - مقيم: عزبة الأربعين أبو الغيط القناطر الخيرية، و "عبد الرحمن أ س ا" السن: ٢٠ سنة - حداد - مقيم : عزبة الأربعين أبو الغيط - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ۳۷۲۰ لسنة ٢٠٢٥ مركز القناطر الخيرية، و المقيدة برقم ٨٢٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/٢/٨ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية أحرزا جوهراً مخدراً (مورفين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).

واختتم أمر الإحالة أنه حازا ذخيرة (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.