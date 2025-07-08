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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تطلق ملتقى العرائس التقليدية في دورته الأولى بالقليوبية.. الخميس

الملتقى الأول للعرائس التقليدية
الملتقى الأول للعرائس التقليدية
أحمد البهى

تنطلق بعد غد الخميس، بمحافظة القليوبية، فعاليات "الملتقى الأول للعرائس التقليدية" تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، في إطار محور شهر يوليو من المبادرة تحت شعار "تراثك ميراثك"، التي تستهدف دعم الحراك الإبداعي، وإبراز ملامح الهوية الثقافية المصرية، ويستمر الملتقى حتى 17 يوليو الحالي.

تقام الفعاليات في السادسة مساء بقصر ثقافة الطفل بمدينة بنها، وقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

ويتضمن الملتقى برنامجا حافلا بالأنشطة تستمر طوال فترة تنفيذه، من بينها ورش لتصميم العرائس، رسم على الوجه، ومسابقات متنوعة للأطفال، إلى جانب عروض فنية يقدمها: فريق أجيال للعرائس، وفريق جاردن سيتي، وفرقة الأراجوز المصري.

ويشهد الحفل الافتتاحي بقصر الطفل ببنها عروضا فنية بساحة القصر يقدمها فريق أجيال بشخصياته الكرتونية المحببة، إلى جانب عروض الأراجوز المصري، وعرائس الماريونت.

فيما يستقبل قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة عرضا فنيا لفريق عرائس جاردن سيتي، بجانب عرض مسرحي لفرقة الأراجوز المصري.

ينفذ الملتقى من خلال فرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وتأتي الفعاليات في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة للحفاظ على الفنون التراثية وإحيائها، وتنمية وعي النشء بأهمية ذلك الموروث الشعبي كجزء أصيل من الهوية، بما يعكس روح الإبداع المتجذرة في المجتمع المصري عبر الأجيال.

الملتقى الأول للعرائس التقليدية ر أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مصر تتحدث عن نفسها

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