مش هأجل العمرة.. عمر كمال يكشف سرا عن رفض أحمد عامر الغناء بمسلسل العتاولة

نشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف من خلاله سرا عن الفنان الراحل أحمد عامر.

وقال عمر كمال : من باب اذكروا محاسن موتاكم، هحكي موقف عن النقي النضيف المحترم أحمد عامر، رمضان اللي فات مسلسل العتاولة طلبوا أحمد عامر يعمل أغنية داخل المسلسل، وكانوا طالبينه بالاسم يعنى مش رايح بدال حد أو مزنوقين في مطرب شعبي فجابوه لا المشهد كله معمول عشانه.

وأوضح عمر كمال : يوم تصوير المسلسل كان يوم سفره للعمرة.. ورفض المسلسل مع إن ده كانت هتبقى أول فرصة ليه للظهور في التلفزيون للناس كلها، وكانت فرصة ظهور كبيرة في مسلسل كبير بيشوفه الوطن العربى كله، لكن أحمد رفض الفرصة وكان ممكن يأجل العمرة يوم أو يومين لكنه قال مش هأجل معادي مع ربنا، هما عاوزين يستنوا لما أرجع ماشى لكن أنا مش هأجل العمرة بتاعتى ألف رحمة ونور عليك يا أحمد.

عمر كمال يوجه رسالة خاصة للجمهور

من ناحية أخرى وجه المطرب الشعبي عمر كمال رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وكتب عمر كمال:" أتمني يكون نصيبي الحلو متشالي في بيت هادي وأسرة سوية وأجواء حنونه وحياة بسيطة".

وأكمل :"والله أعطاني أكتر مما استحق ، وستر تقصيري أكثر مما استحق، فله الحمد حتي يرضي"