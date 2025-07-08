محافظ القليوبية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية بالطرق السريعة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، فعاليات الحملة المشتركة التي تنفذها إدارة مرور القليوبية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووحدة الكشف عن المخدرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة، وذلك للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وضبط المخالفات المرورية بعدد من الطرق السريعة والرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.



وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار الحرص على ضبط الحالة المرورية، وضمان خلو السائقين من المواد المخدرة حفاظًا على أرواح المواطنين، فضلًا عن التأكد من صلاحية المركبات وسريان التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الجولة تفقد نقاط التمركز بطريق( شبرا بنها الحر، وبهتيم ومسطرد )، وأسفرت عن ضبط عدد من السائقين المتعاطين للمخدرات بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم، إلى جانب تحرير مخالفات مرورية متنوعة، تم التعامل معها قانونيًا لضمان سلامة وأمن الطرق.