إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بكفر سندوة بالقليوبية

شهدت منطقة كفر سندوة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين عدد من الأهالي، أسفرت عن إصابة شاب بطلق خرطوش في الفخذ الأيمن.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بشارع الرشاح في قرية كفر سندوة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخص واحد فقط، دون وقوع وفيات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكشف ملابساتها.