بإطلالة شبابية .. نادية الجندي تخطف الأنظار فوق سيارة حمراء

ظهرت الفنانة ناديه الجندي، على جمهورها، بإطلالة شبابية، خلال جلسة تصوير جديدة أثناء رحلتها الصيفية في لبنان.

وتألقت في الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي فيسبوك، مرتدية فستان أبيض قصير، مع قبعة، ونظارة شمس، وتجلس فوق سيارة حمراء؛ معلقة: “مساء الورد عليكم جميعًا من لبنان الحبيبة”.

يذكر أن الفنانة ناديه الجندي كانت قد عبّرت عن تقديرها لزوجها السابق، المنتج محمد مختار، واصفةً إياه بـ"شريك النجاح"، وذلك بعد لقائهما في مهرجان الزمن الجميل المقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشاركت الجندي جمهورها صورة حديثة جمعتها بمختار عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلّقت: “مع شريك رحلة النجاح، محمد مختار.. ستظل أعمالك خالدة في وجدان الجماهير”، في إشارة إلى الشراكة الفنية الطويلة بينهما التي أثمرت عن عدد من أهم أعمال السينما المصرية.