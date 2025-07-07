نادية الجندي: ضجة فيلم الباطنية جعلت الرئيس السادات يذهب لمشاهدته

علقت الفنانة نادية الجندي، على تكريمها عن فيلم "الباطنية" في مهرجان الزمن الجميل، مشيرة إلى انها تعتز بهذا العمل السينمائي في مشوارها الفني.

سعيدة بتكريمي عن فيلم "الباطنية" وترك في نفسي أثر كبير جدا

وأضافت الفنانة نادية الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين :"سعيدة بتكريمي عن فيلم "الباطنية" وترك في نفسي أثر كبير جدا، وتكريم فيلم الباطنية الآن أثبت أن العمل الفني الجيد يبقى خالدا في ذهن الناس".

تابعت نادية الجندي، أن الأمن المركزي نزل الشوارع لتنظيم المرور خلال عرض فيلم "الباطنية" في السينما، والضجة التي أحدثها فيلم الباطنية جعلت الرئيس السادات يذهب لمشاهدته في السينما.