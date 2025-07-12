الجزيري يفتح باب الرحيل عن الزمالك بشرط تسوية مستحقاته

كشف مصدر مطلع أن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبدى مرونة بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى استعداده للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال قررت الإدارة الاستغناء عن خدماته، بشرط حصوله على كامل مستحقاته المالية المتأخرة.

كان الجزيري قد قام مؤخرًا بتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين إضافيين، وتم توثيق العقد بشكل رسمي في اتحاد الكرة المصري، إلا أن اللاعب لم يتسلم بعض مستحقاته المالية حتى الآن، ويتمسك بالحصول عليها قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجزيري يفضل البقاء داخل صفوف الزمالك، خاصة بسبب ارتباطه الكبير بجماهير النادي ورغبته في الاستمرار، لكنه في الوقت نفسه لن يُعارض أي قرار تتخذه الإدارة بشأن رحيله، طالما يتم حفظ حقوقه المالية بالكامل.

ويأتي موقف الجزيري في ظل حالة من الغموض تحيط بمستقبله، بالتزامن مع تحركات إدارة الزمالك لإعادة هيكلة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وهي تحركات قد تشمل تغييرات في الخط الأمامي، ما يجعل مستقبل اللاعب التونسي محل شك حتى هذه اللحظة.