برلماني: الصين شريكا استثماريا وتجاريا لمصر والعلاقات شهدت نقلة نوعية

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، مؤكدا أن اللقاء يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات المصرية الصينية، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد جذورها لعقود من التعاون المثمر.

وأكد أبو زيد لـ صدى البلد أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية غير مسبوقة، سواء على مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي أو في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، مشيرا إلى أن استقبال الرئيس السيسي لرئيس الحكومة الصينية يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر في السياسة الخارجية لبكين.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن الصين تعد شريكا استثماريا وتجاريا لمصر، ولها مساهمات واضحة في مشروعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، ضمن رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك فرصًا واعدة لتعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الجانبين، خاصة مع اقتراب الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2026.

كما ثمّن أبو زيد حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز الشراكة مع الصين في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية