وزير خارجية إيران: لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل حقنا في تخصيب اليورانيوم

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لن تقبل بأي اتفاق لا يشمل حقنا في تخصيب اليورانيوم ولن نتفاوض بشأن قدراتنا العسكرية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال عراقجي: لسنا راضين عن أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونؤمن بأن تقريرها السياسي مهد الطريق للعدوان على بلادنا".

وفي وقت سابق، وجهت إيران انتقادا لاذعا لـ ألمانيا، حيث نددت ببرلين لتأييدها للحرب التي فرضها النظام الإسرائيلي على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، وأشارت إلى أن هذا التأييد يرقى إلى مستوى التواطؤ في العدوان.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بهذه التصريحات في منشور على موقع إكس، مخاطبا المستشار الألماني فريدريش ميرز، واستنكر دعمه "للسلوك الخارج عن القانون والجرائم الفظيعة" التي يرتكبها النظام.