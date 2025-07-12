أفاد موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مصادر، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يمنعها من تخصيب اليورانيوم، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

تفاصيل اتفاق نووي محتمل

وأضافت مصادر لـ «أكسيوس»، أن بوتين ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل اتفاق نووي محتمل مع إيران، موضحة أن بوتين يدعم وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

الموافقة على التخصيب الصفري

كما أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مسؤول أن طهران لم تتلق أي رسالة من بوتين بشأن الموافقة على التخصيب الصفري.