بوتين يدعم اتفاقًا نوويًا جديدًا مع إيران يشمل وقفًا كاملًا لتخصيب اليورانيوم

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول الضغط على إيران للموافقة على اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، يمنعها بشكل كامل من مواصلة تخصيب اليورانيوم، في خطوة لخفض التوتر النووي في المنطقة.

محادثات مع ترامب وماكرون بشأن الملف الإيراني

وكشفت المصادر أن بوتين ناقش تفاصيل الاتفاق المقترح مع كل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن جهود روسية لتقريب وجهات النظر بين طهران والغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

دعم روسي لوقف التخصيب الكامل

وبحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أكد بوتين دعمه الصريح لوقف إيران كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم، كجزء من صفقة شاملة قد تضمن تخفيف العقوبات الغربية وعودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية.