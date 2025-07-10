محافظ الغربية: مجلس مدينة المحلة الجديد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، والذي يتم تنفيذه وفق أحدث المعايير الهندسية لتقديم خدمات متطورة للمواطنين،في إطار خطط محافظة الغربية لتطوير الخدمات الحكومية.

جهود محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل طفرة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة، حيث يقام على مساحة 2842 مترًا مربعًا بشارع الزيوت والصابون في نطاق حي أول المحلة، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية، ليشمل عددًا من المرافق والإدارات الحيوية، منها مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد الجندي أن المشروع يعكس رؤية الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد، مع توفير كل سبل الدعم لتذليل أي معوقات قد تواجه عملية التنفيذ. وأضاف أن مجلس المدينة الجديد سيكون بمثابة صرح إداري حديث يسهم في تحسين بيئة العمل الحكومي ويتيح للمواطنين الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر.

تطوير المنشآت الحكومية

كما لفت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المنشآت الحكومية بالمحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث المقرات الإدارية وتقديم الخدمات بشكل عصري ومتطور، لتحقيق رضا المواطنين والارتقاء بجودة الحياة في مدينة المحلة الكبرى.