زوجة تستعين بأقاربها لتأديب زوجها بـ أدوات حادة.. والأمن يضبط الجناة بالمحلة

تمكنت مباحث قسم أول المحلة الكبرى، برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل، من ضبط زوجة وعدد من أعوانها بعد قيامهم بالاعتداء على زوجها داخل منزله، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة استلزمت إجراء أكثر من 80 غرزة في أنحاء متفرقة من جسده.

تفاصيل الواقعة

وبحسب التحقيقات الأولية، تعود تفاصيل الحادث إلى خلافات أسرية متكررة بين الزوج وزوجته، تصاعدت مؤخرًا لتقوم الزوجة – بمساعدة أقارب لها – باقتحام منزل الزوج والاعتداء عليه باستخدام أدوات حادة، ما تسبب له في جروح قطعية بالغة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

تحرك أمني عاجل

وعقب تلقي البلاغ، تحركت قوة من مباحث قسم أول المحلة، وتمكنت من تحديد مكان اختباء المتهمين، وضبط الزوجة وأعوانها المتورطين في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تحقيقات جارية



وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال المجني عليه عقب استقرار حالته الصحية، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

رواية شهود عيان

وأكد عدد من شهود العيان أن الخلافات بين الطرفين كانت مستمرة منذ فترة، لكن لم يتوقع أحد أن تصل الأمور إلى هذا الحد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.