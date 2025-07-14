قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سنعمل على حل النزاع بين مصر وإثيوبيا.. ولا أعرف لماذا مولنا سد النهضة
من 30 لـ 150 ألف جنيه .. مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2025
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟
الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع عمرو ناصر
دعاء بعد صلاة المغرب مستجاب.. كلمات أوصى بها النبي تجلب لك الخير كله
ترامب: نبلي بلاء حسنا تجاه غزة.. ويمكن التوصل إلى اتفاق قريبا
نظر أولى جلسات دعوى تطالب بضم أطفال إبراهيم سعيد إليه 3 أغسطس
إسرائيل تسرق حمير غزة وترحلهم إلى فرنسا وبلجيكا.. تفاصيل
بسبب الإيجار.. الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على سيدات المنصورة| فيديو
طب بـ155 ألف جنيه.. مصروفات الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بتنسيق 2025
حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ولا يريد التوصل إلى اتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: الانتهاء من رصف وتغطية مصرف الزهار قريبًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، سير العمل بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار، والذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، ليبدأ المشروع في الظهور إلى النور تمهيدًا للانتهاء منه قريبا، بعد استكمال أعمال الرصف النهائية.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير مركز قطور ورفع كفاءة البنية التحتية.

ويمتد المشروع بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا، ويُعد من أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا داخل نطاق مركز قطور، نظرًا لما يمثله من أهمية بيئية ومرورية وتنموية لأهالي المنطقة. وشملت المتابعة الوقوف على أعمال فرش ودمك طبقة الرمال أعلى التغطية، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والسرعة في الإنجاز، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع في أقرب وقت ممكن.

حل مشكلات المواطنين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يمثل خطوة حيوية لتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البيئة المحيطة بالمصرف، فضلًا عن تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يسير وفق جدول زمني دقيق وتحت إشراف هندسي متكامل يراعي أعلى معايير الجودة.

رفع كفاءه الخدمات 

وأوضح المحافظ أن المحافظة تتابع كافة المشروعات الجارية على الأرض بشكل مستمر، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب خطط التنمية.

اخبار محافظة الغربية دعم مشروعات تنموية تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

غزة

فصائل فلسطينية: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال في خان يونس جنوبي غزة

لطفى لبيب

ممنوع عنه الزيارات.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفى لبيب

الناتو

أمين حلف الناتو: سنقدم حزم مساعدات عسكرية عدة لأوكرانيا

بالصور

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا برسالة شديدة اللهجة

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

فيديو

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد