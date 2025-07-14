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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي لرفع الكفاءة في إطار الخطة التنموية

محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي
محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي
أ ش أ

أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المدن.


يأتي ذلك في إطار خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويواكب التوسع العمراني والسياحي المتزايد، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الحيوية.


وأوضح المحافظ، في بيان اليوم /الإثنين/، أنه تم الانتهاء وتسليم المحطة الرئيسية بمنطقة الشبان المسلمين وخط الطرد بقطر 800 مليمتر بمواسير GRP، ضمن أعمال استكمال وتأهيل مشروع الصرف الصحي بمدينة القصير، وهو مشروع من شأنه تحسين الخدمة في واحدة من أهم المدن الساحلية بالمحافظة. 


وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد وتطوير رافع مياه الدهار بمدينة الغردقة، بتكلفة 170 مليون جنيه، وجارٍ حاليًا الانتهاء من أعمال الموقع العام، كما تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه في مدينة رأس غارب بتكلفة 25.31 مليون جنيه، وجارٍ الربط على الخط الرئيسي، بما يسهم في تحسين ضخ المياه واستقرار الخدمة في المدينة. 


وأشار المحافظ إلى أنه يتم العمل حاليًا على استكمال منظومة الأمان بمحطة تحلية اليسر بالغردقة من خلال تركيب منظومة الحماية المدنية بتكلفة 15.97 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خط الطرد بمحطة مياه راس غارب بتكلفة 14.195 مليون جنيه، وأعمال رفع كفاءة غرف المحابس بشبكات مياه الغردقة شمالًا وجنوبًا بتكلفة 2.4 مليون جنيه. 


وأكد المحافظ أن خطة رفع كفاءة محطة تحلية اليسر بالغردقة تتضمن أيضًا تنفيذ أعمال اعتيادية بقيمة 2.15 مليون جنيه، إلى جانب مد وتدعيم خطوط المياه بمنطقة خلف المرور في مدينة القصير بقيمة 2 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة بلوكات الميناء خلف المسجد القطري بمدينة الغردقة بتكلفة 6 ملايين جنيه. 


وأشار إلى أن المشروعات تشمل كذلك إحلال وتجديد الجزء المتهالك من خط المياه المغذي لمنطقة أبو العباس من رافع منطقة الكيلو 59 بتكلفة 8.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير طلمبات الآبار بمحطات تحلية القصير ومرسى علم بتكلفة 15.986 مليون جنيه، وتجديد طلمبة التعويض بمحطة تحلية اليسر بتكلفة 2.607 مليون جنيه .


وأضاف أن هناك أيضًا أعمال توريد مواسير ومستلزمات لمحطة اليسر بقيمة 5.681 مليون جنيه، إلى جانب توريد "فيكتوليكات استانلس دوبلكس" بقيمة 2.227 مليون جنيه، وذلك لدعم كفاءة التشغيل ورفع القدرة الإنتاجية للمحطة. 


وأوضح أن المحافظة لم تغفل عن دعم مشروعات الإسكان، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات بدأت من إبريل الماضي، أبرزها تنفيذ وصلات مياه الشرب لمنازل المواطنين بمدينة الغردقة بتكلفة 3.8 مليون جنيه، وفي مدينة القصير بتكلفة 3.62 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء شبكة المياه الداخلية وربطها بالشبكة العمومية لـ 19 عمارة بمنطقة السوق الحضاري بالغردقة بتكلفة 4.865 مليون جنيه. 


وأكد المحافظ أن سوق الدهار الجديد يشهد أيضًا تنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه لعدد 19 عمارة سكنية بإجمالي تكلفة بلغت 7.5 مليون جنيه، كما يجري بمدينة رأس غارب تنفيذ مشروع متكامل لشبكات الصرف الصحي يخدم 17 عمارة سكنية بمنطقة خور رحمي، بتكلفة 12.4 مليون جنيه، موضحا أن مشروعات المياه والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، نظرًا لكونها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطنين اليومية ومستقبل التنمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع ميدانيًا لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أفضل عائد للمواطن.

محافظ البحر الأحمر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رفع كفاءة البنية التحتية

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