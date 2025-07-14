"منتصف النهار" يسلط الضوء على سقوط قتلى في صفوف جيش الاحتلال والدعم الأمريكي لكييف بأسلحة هجومية

سلط برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على سقوط قتلى في صفوف جيش الاحتلال بغزة، انتشار الجيش بالسويداء في سوريا، والدعم الأمريكي لكييف بأسلحة هجومية.

وكانت البداية من حرب الإبادة على غزة، إذ واصلت قوات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة ، كما استهدفت بقصف مدفعي مناطق عدة في حي التفاح، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين .. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة للجيش شرقي مدينة غزة.

وعلى صعيد المفاوضات ، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن نتنياهو أبلغ الكابينت استعداده للذهاب نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل مع إمكانية استئناف القتال .. وقالت مصادر في الكابينت إن نتنياهو مستعد لتقديم تنازلات بشأن انسحاب الجيش من محور موراج.

وفي المقابل ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن كلا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش طالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاجتماع الحكومي اليوم بإعطاء الأمر باحتلال كامل قطاع غزة.

وكان الملف الثاني، هو الوضع في سوريا، فقد سقط عشرات القتلى في اشتباكات السويداء بسوريا وسط دعوات لفرض الأمن، فقد أعلنت السلطات السورية أن الاشتباكات بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في محافظة السويداء جنوبي البلاد أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100 وأعلنت وزارة الدفاع السورية، سقوط قتلى في صفوف قواتها أثناء محاولتها إيقاف الاشتباكات وحماية المدنيين.

من جانبها طالبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، بالحماية الدولية والتدخل بشكل فوري وسريع نظرا لخطورة الوضع في السويداء، داعية الحكومة السورية لضبط الأمن على طريق دمشق السويداء..

فيما أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الدولة "لن تتهاون في حماية المواطنين واستعادة الحقوق"، محذرا من محاولات إيقاع الفتنة.

وكان الملف الثالث، الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد دمرت روسيا مسيرات أوكرانية، وسط توجه أمريكي لدعم كييف بأسلحة هجومية، فقد أسقطت روسيا طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق مختلفة خلال الليل فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الإدارة الأمريكية إعلان خطة جديدة لتسليح كييف بأسلحة هجومية كما سيطرح مجلس الشيوخ مشروع قانون يتيح للرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد أنه يعتمد على واشنطن من أجل إجبار روسيا على السلام، مشددا على أن بلاده ستردّ بحزم لا يتزعزع على كل ضربة روسية ضد الأوكرانيين.