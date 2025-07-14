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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تطلق برنامجا رائدًا في الذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

تطرح جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، برنامج الذكاء الاصطناعي سعيًا نحو التميز والابتكار للمساهمة في تحقيق توجه الدولة المصرية لتطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبيانات، والمساهمة في إعداد خريجين تكنولوجيين ذوي كفاءة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، قادرين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وتحليل البيانات بطريقة ذكية، لتسهيل شئون الحياة، من خلال ابتكار وتطوير تطبيقات وحلول ذكية تسهم في تحسين الخدمة التكنولوجية، لتحدث تأثيرًا مباشرًا على الحياة بشكل عام، وفتح آفاق لمسارات تكنولوجية جديدة، لأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أهم المجالات في الوقت الراهن، وهو أحد أهم مرتكزات التحول الرقمي الذي تسعى إليه كل الدول وقطاعات التكنولوجيا.

البرنامج يسعى لتقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق معايير الاعتماد الأكاديمي والجودة لإعداد خريجين ذوي كفاءة علمية ومهنية قادرين على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في تمكين المجتمع المصري من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف نواحي الحياة.

ويهدف برنامج الذكاء الاصطناعي إلى تأهيل طلاب القسم في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات العلمية للطلاب في تخصصاتهم من خلال التنسيق مع مؤسسات الأعمال المعنية، وتنمية القدرات البحثية لدى الطلاب للإعداد للدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي، وتزويد الطلاب بالمعرفة والقدرات والمهارات التي تعزز فرصهم التنافسية في سوق العمل، ومحاكاة الذكاء البشري، وحل المشكلات المعقدة، وتسهيل الحياة من خلال تطبيقات تجعل حياتنا أسهل وأكثر كفاءة، واكتشاف المعرفة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات واكتشاف أنماط ومعلومات جديدة.خدمة البشرية، ودفع عجلة التقدم في تطوير مختلف العلوم، واكتشاف إمكانيات جديدة.


مجالات عمل خريج قسم الذكاء الاصطناعي 
العلوم: اكتشاف الأدوية، تحليل البيانات العلمية، محاكاة النظم المعقدة. 
الهندسة: تصميم المنتجات، تحسين العمليات الصناعية، صيانة المعدات. 
التسويق: تحليل سلوك المستهلك، التسويق المستهدف، خدمة العملاء. 
التمويل: اكتشاف الاحتيال، إدارة المخاطر، تداول الأسهم. 
النقل: السيارات ذاتية القيادة، إدارة حركة المرور، تخطيط المسارات. 
الترفيه: الألعاب، الواقع الافتراضي، توليد المحتوى.

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية برنامج الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

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