مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور

شهدت عزبة مصباح بمركز قطور بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه مصرف بسبب السرعة الزائدة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الركاب إلى طوارئ مستشفى قطور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه مصرف عزبة مصباح بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

رواية شهود عيان



وأفادت التحريات الأمنية حسب رواية شهود عيان، بأن سبب السرعة الزائدة لركاب السيارة الملاكي مما تسبب في سقوطها في مياه عزبة مصباح بنطاق دائرة المركز.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.